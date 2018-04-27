Против Роскомнадзора подали первый иск из-за блокировки Telegram

Российский бизнесмен Александр Вихарев подал первый в России иск против Роскомнадзора из-за негативных последствий, к которым привели попытки ведомства заблокировать мессенджер Telegram. Через суд он будет добиваться компенсации в размере пяти миллионов рублей из-за убытков, которая понесла его компания. Документ есть в распоряжении «Новой газеты».

«Мы оцениваем убытки примерно в пять миллионов рублей. Но для нас это в большей степени не попытка возместить деньги, а попытка призвать Роскомнадзор к ответственности. По сути, это наша гражданская позиция и позиция бизнеса, которому действия Роскомнадзора мешают эффективно работать», — заявил предприниматель «Новой газете».

Вихарев руководит компанией InveStore, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. По его словам, из-за блокировок сторонних ресурсов в компанию стали поступать жалобы от клиентов о том, что они не могут зарегистрироваться на ее платформе.

«Большинство наших пользователей просто не смогли зарегистрироваться на платформе и получить тот сервис, который платформа предоставляет. Так как мы выводим на рынок новый сервис, для вас важным является рыночное позиционирование. Если наш сервис не отвечает запросам клиентов, то это, конечно, прежде всего репутационные риски. Это мешает нам продвигать продукт. Такие действия блокируют, откровенно говоря, продвиждение компании в будущем», — отметил Вихарев.

Иск бизнессмена, с его слов, был принят. «Мы оцениваем результат 50/50. Понятно, что те требования, которые мы предъявляем, мы готовы подкрепить необходимыми документами и всячески обосновать», — добавил бизнесмен и еще раз подчеркнул: — Главная для нас цель была заявить о проблемах бизнеса открыто».

На вопрос, не боится ли он в будущем давления на свой бизнес, предприниматель ответил отрицательно. «Нам скрывать нечего. Мы не боимся любых проверок. Мы готовы все показать и раскрыть», — сказал он.

Ранее юристы проекта «Роскомсвобода» призвали пользователей интернета, пострадавших от действий Роскомнадзора, писать жалобы в МВД.

Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. Из-за блокировок возникли проблемы у российских сайтов, которые используют облачные IP-адреса Amazon и Google, с воскресенья с перебоями работают и основные сервисы Google.

Компания-разработчик программного обеспечения Flexbby посчитала, что в течение нескольких месяцев российские компании, пострадавшие от массовых блокировок Роскомнадзора, могут потерять $1 млрд. Еще примерно столько же могут потерять и американские компании Google и Amazon.