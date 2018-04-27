Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского отказались отпустить под домашний арест

Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который является фигурантом дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» Минкультом.

«Ходатайство следствия необоснованно и удовлетворению не подлежит», — заявила судья. Суд пришел к «идентичности доводов следствия, как при продлении меры пресечения, так и сейчас», а новых обстоятельств для изменения меры пресечения не представлено, зачитала судья.

Представителя Минкульта на заседании не было. Судья находилась в совещательной комнате более двух часов.

Алексей Малобродский в Басманном суде Москвы. Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Ходатайство о переводе Малобродского под домашний арест на этой неделе неожиданно заявило следствие, хотя неделей ранее в том же Басманном суде на продлении меры пресечения следствие вместе с Минкультом просило оставить Малобродского в СИЗО. При этом прокуратура выступала против этого предложения. Адвокаты Малобродского просили удовлетворить ходатайство следствия.

Как заявил на сегодняшнем заседании следователь Терехин позиция следствия изменилась, поскольку «все следственные действия по делу проведены». «Все доказательства по делу собраны, можно составлять обвинительное заключение, доказательств достаточно и снижен риск вмешательства Малобродского в ход расследования» — сказал следователь.

Судья Евгения Николаева уточнила у следователя, какие же все-таки появились новые обстоятельства, позволяющие отпустить Малобродского. Следователь замялся и повторил, что следственные действия завершены.

Сам Малобродский в свою очередь сообщил, что появились два обстоятельства: письмо-гарантия от израильского консула о том, что Малобродский (имеющий как российское, так и израильское гражданство) не скроется из России, а также постановление Европейского суда по правам человека (Страсбург уже признал незаконным содержание фигуранта дела «Седьмой студии» в СИЗО).

Напомним, он был единственный из фигурантов дела, кто находился в СИЗО. Под стражей он провел почти год. На прошлой неделе Басманный суд до 19 июля продлил домашний арест директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и режиссера Кирилла Серебренникова. При этом срок содержания под стражей в отношении Малобродского был продлен до 19 июня, а домашний арест бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина — до 24 мая.