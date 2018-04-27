СМИ: губернатор Калининградской области назначил своим советником свидетеля по делу БОРН

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил Леонида Симунина на пост советника по строительству и ЖКХ. Об этом сообщило издание «Новый Калининград».

Из биографии, которую предоставила пресс-служба правительства, следует, что Симунин родился в 1981 году, защитил кандидатскую работу по социологии и работал председателем совета директоров московской компании «Ремжилсервис».

В одном из видео, размещенных в «ВКонтакте» с Восточного экономического форума, мужчина по имени Леонид Симунин представлен как председатель совета директоров группы компаний «Ремжилсервиса».

Более того человек с видео похож на Леонида Симунина, который проходил свидетелем по делу БОРНа: его фото публиковала «Новая газета», также свидетель Симунин выходил в эфир телеканала «Дождь».

О свидетеле по делу БОРНа известно, что он был лидером люберецкого отделения подмосковного молодежного политико-экологического движения «Местных», его также называли «министром энергетики» в самопровозглашенной Донецкой народной республики в команде Игоря Стрелкова-Гиркина. Вместе с Гиркиным он был изгнан из региона.

Впервые фамилию Симунина озвучил Илья Горячев на повторном допросе в 2010 году. Своей рукой, в дополнениях к протоколу, написал, что Леонид Симунин курировал националистическое движение «Русский образ» от администрации президента, и что Симунин просил Горячева организовать ему через Тихонова покупку боевого пистолета, предлагал Тихонову работать его охранником и выполнять мелкие поручения — избивать его должников.

В суде Симунин отрицал, что хотел приобрести боевой пистолет «Глок» за 3200 евро у Никиты Тихонова. По его словам, наоборот, это Горячев предлагал ему несколько раз какой-то пистолет продать.

Банда БОРН (Боевая организация русских националистов) действовала в Москве с 2008 года. На ее счету девять убийств и два покушения на убийство. Горячеву вменяли пять эпизодов - убийства антифашистов Федора Филатова и Ильи Джапаридзе, члена группировки "Черные ястребы", мигранта Салохиддина Азизова и адвоката Станислава Маркелова.

Другой предполагаемый лидер БОРН Никита Тихонов, осужденный на пожизненный срок за убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, пошел на сделку со следствием и дал признательные показания, изобличавшие Горячева. Тихонов получил к пожизненному еще восемнадцать лет дополнительно. Остальные члены банды также получили сроки