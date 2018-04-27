ФСБ отчиталась о задержании боевиков, готовивших теракты в Москве. Видео

ФСБ сообщила, что задержала людей, которые готовили серию терактов в Москве и области. В заявлении службы говорится, что речь идет о четырех членах «спящей ячейки» признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство».

По данным силовиков, члены ячейки прибыли из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ). «При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram., — отметили в ФСБ.

Спеслужба также заявила, что обнаружила пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя. В рамках профилактической спецоперации задержали 20 человек и провели 17 обысков, добавили в ФСБ.

Во время обысков изъяли «большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации „Исламское государство“, а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами».

«В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской», — добавили в ФСБ.

Также в апреле ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Ставрополье, которые планировал сторонник признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство». По данным спецслужбы, он планировал взорвать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

Ранее глава спецслужбы Александр Бортников отчитывался, что за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, однако еще четыре террористам удалось совершить. За первый квартал этого года ФСБ предотвратила шесть терактов и ликвидировала 12 бандитских ячеек.