В Китае неизвестный напал на школу и убил семь детей

В уезде Мичжи китайской провинции Шэньси мужчина напал с ножом на школьников, в результате семь детей погибли, еще от 12 до 19 получили ранения, сообщает AFP.

Нападение произошло, когда ученики одной из местных школ возвращались домой после уроков. Точный возраст детей не уточняется. Известно только, что они учились в средней школе. В Китае ее посещают дети 12–15 лет.

По данным BBC, полиция задержала подозреваемого. Китайские СМИ пишут, что ранее он учился в школе, на которую напал, он бросил ее и мог совершить преступление из мести. Официально о мотивах мужчины пока не сообщается.

За последние несколько лет в Китае были и другие аналогичные нападения. Так, в феврале в результате атаки в одном из торговых центров Пекина погибла одна женщина, еще 12 человек были ранены. В июле 2017 года в городе Шэньчжэнь мужчина с ножом убил двух человек и ранил еще девятерых в супермаркете.