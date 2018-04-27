Власти Москвы пообещали пресекать попытки провести митинг 5 мая

Мэрия Москвы предупредила правоохранительные органы, что не согласовала митинг 5 мая, а значит, любые попытки его устроить будут противозаконны. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По словам Черникова, городская администрация предложила оппозиции три альтернативных маршрута акции, однако организаторы их отвергли, что было расценено как отказ в проведении согласованного мероприятия.

«К сожалению, наши переговоры не привели к положительному результату. Заявители акции не захотели нас услышать», — сказал Черников.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный отказался проводить митинг на проспекте академика Сахарова, где мэрия Москвы согласовала акцию, и призвал всех идти на Тверскую улицу.

До этого руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что московские власти согласовали акцию Навального на проспекте Академика Сахарова, а не на Тверской улице. По его словам, такое решение принято с учетом загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы.