Пенсионерки из «отряда Путина» сожгли портрет Дурова и логотип Telegram

Активистки патриотического движения «Отряды Путина» провели перфоманс, в ходе которого демонстративно сожгли портрет создателя Telegram Павла Дурова и логотип мессенджера. Видеозапись акции опубликована в YouTube-канале движения.

Пенсионерки, встав в круг, и держа в руках распечатанные бумаги, потребовали «закрыть, уничтожить» мессенджер в России, чтобы его «вообще не существовало». «Предателю» Дурову, который выступает «против России», они посоветовали «гореть всю жизнь и сгореть дотла». «Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо», — пообещали они.

22 апреля прошла акция в поддержку свободного интернета. Люди одновременно (в семь часов по московскому времени) выпустили в небо бумажные самолетики. Основатель Telegram предложил провести следующую аналогичную акцию в воскресенье, 29 апреля.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram с середины апреля, однако у него ничего не выходит. Деятельность ведомства раскритиковал ряд политиков, в частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин. 27 апреля против Роскомнадзора был подан первый иск от представителя бизнеса.