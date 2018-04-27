Минюст внес «Артподготовку» в список экстремистских организаций

Движение «Артподготовка» внесли в перечень некоммерческих организаций, чья деятельность запрещена на территории России из-за экстремизма. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Движение признали экстремистским на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года, которое вступило в силу после апелляции в Верховном суде России 28 февраля 2018 года. До этого Мещанский суд Москвы заочно арестовал националиста Вячеслава Мальцева, который руководил движением.

По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации». Его обвиняют по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

В июне прошлого года Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать. В спецслужбе считают, что движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы националистом Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции».