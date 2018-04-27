Дерипаска согласился покинуть совет директоров группы компаний En+ после санкций США

Бизнесмен Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров группы компаний En+ и готов сократить свою долю в ней ниже 50%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

До этого бизнесмен владел 66% компании. Решение было принято после серии обсуждений с председателем совета директоров компании, независимым директором лордом Грегом Баркером.

Кроме того, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC, Дерипаска согласился с предложением лорда Баркера о своем уходе из совета директоров. В компании появятся новые независимые директора, которые получат большинство в совете.

Напомним, что в начале апреля Олег Дерипаска и его компании попали в санкционный список Минфина США. После этого принадлежащие бизнесмену компании «Русал» и En+ Group потеряли половину своей стоимости из-за обвала акций на фондовых рынках.

Американские власти заявили, что санкции с «Русала» могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.