Калининградский губернатор отправил в отставку советника, связанного с БОРН

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил в отставку недавно назначенного советника по строительству и ЖКХ Леонида Симунина. Ранее издание «Новый Калининград» сообщило, что Симунин был связан с «Боевой организацией русских националистов» (БОРН).

Губернатор подчеркнул, что Симунин был назначен аппаратом правительства.

«Я хочу сказать спасибо СМИ за внимательность: конечно, человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет», — заявил Алиханов.

Ранее «Новый Калининград» выяснил, что губернатор назначил советником по строительству и ЖКХ человека, похожего на проходившего свидетелем по делу БОРН Симунина.

О свидетеле по делу БОРНа известно, что он был лидером люберецкого отделения подмосковного молодежного политико-экологического движения «Местных», его также называли «министром энергетики» в самопровозглашенной Донецкой народной республики в команде Игоря Стрелкова-Гиркина. Вместе с Гиркиным он был изгнан из региона.

Банда БОРН (Боевая организация русских националистов) действовала в Москве с 2008 года. На ее счету девять убийств и два покушения на убийство. Горячеву вменяли пять эпизодов — убийства антифашистов Федора Филатова и Ильи Джапаридзе, члена группировки «Черные ястребы», мигранта Салохиддина Азизова и адвоката Станислава Маркелова.