Путин поручил создать новый атлас мира со старыми русскими названиями

Президент России Владимир Путин заявил, что русские названия на картах мира вытесняют иностранными, и призвал не попустительствовать «искажению географической правды», передает ТАСС.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира», — сказал президент.

По словам президента, в Антарктиде имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота.

«Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малый Ярославец, а Ливингстон — на самом деле Смоленск, и так далее, и тому подобное»,- сказал Путин. Он также отметил, что такие случаи есть «и тут поближе», не став приводить примеры.

Путин считает, что этому способствует отсутствие современных отечественных карт.

«В свободном доступе — лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов», — уточнил он.

По мнению президента, не реагировать на искажение «исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе».

Путин поручил Росреестру создать новый российский атлас мира. К этой работе предлагается привлечь экспертов РГО и министерство обороны, которое должно рассекретить часть своих картографических материалов.