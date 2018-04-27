Полиция потребовала «сведения о месте фактического нахождения» главреда «Дождя»

Главное управление полиции Санкт-Петербурга потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США. Об этом сообщает «Открытым медиа» со ссылкой на источник, близкий к телеканалу.

Эту информацию The Bell подтвердила главный редактор «Дождя» Александра Перепелова.

По данным «Открытых медиа», в полиции просят предоставить информацию, с какого времени журналист находится в США и с чем связан его отъезд. Если он уехал в командировку, Синдееву просят предоставить копии соответствующих приказов.

Кроме того, полиция просит предоставить характеристику на Баданина и передать повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля двум сотрудникам телеканал — спецкору Марии Жолобовой и продюсеру Дарье Жук.

Ранее The Bell писал, что бизнесмен Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма телеканала «Дождь» про него и его возможным связях с президентом России Владимиром Путиным. Трабер обвинил создателей фильма в клевете, «соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления». По этой статье журналисты телеканала «Дождь» могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей.

В фильме «Питерские» на телеканале «Дождь» Илья Трабер называется «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Фильм вышел в августе 2017 года. Авторы сюжета — Роман Баданин, Мария Жолобова, Николай Ковальков и Дарья Жук.

Напомним, Илья Трабер — бизнесмен, который в конце 1980-х занимался антикварным бизнесом (и якобы получил прозвище «Антиквар»).