Группа ABBA записала новые песни после 35-ти летнего перерыва

Шведская поп-группа ABBA решила воссоединиться и записала две новые песни впервые с 1982 года. Об этом говорится в официальном инстаграме группы.

«Мы все вчетвером почувствовали, что после почти 35 лет было бы весело вновь объединить силы и отправиться в студию. Так мы и сделали. И это было так, словно время остановилось, и мы ушли лишь на короткие выходные», — написали музыканты.

Одна из песен, получившая название «I Still Have Faith In You», войдет в фильм телеканала NBC, который в декабре планирует показать BBC. Вместо участников группы их песни исполнят их цифровые версии. Название второй песни группа пока не раскрыла.

В группу ABBA входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Квартет был создан в 1972 году. В 1982 году группа распалась.