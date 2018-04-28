Интернет-омбудсмен признал невозможность заблокировать Telegram

Заблокировать Telegram, внося в черный список IP-адреса, невозможно, борьба с мессенджером будет продолжаться вечно, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, передает РИА Новости.

«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — сказал Мариничев.

Он отметил, что Telegram все равно удастся обновлять программное обеспечение и таким образом обходить блокировки, а пострадавшие сторонние сервисы будут вынуждать клиентов устанавливать программы для обхода ограничений.

«Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/proxy», — сказал интернет-омбудсмен.

По его мнению, было бы правильнее блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Twitter, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассников», Yahoo и пять адресов «Яндекса». Пользователи этих ресурсов временно лишились доступа к ним. Утром Роскомнадзор удалил эти адреса из реестра.

В середине апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа сервиса передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Несмотря на это доступ к мессенджеру до сих пор сохраняется. Новые попытки заблокировать Telegram и IP-адреса Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России, приводят к массовым перебоям в работе интернет-сервисов в рунете.