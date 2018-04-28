18 уроженцев Дагестана пропали в Каире

В марте и апреле 2018 года в египетском Каире пропали 18 жителей Республики Дагестан, среди которых девять детей. Всех их увезли из своих квартир вооруженные представители неизвестных силовых структур Египта. Об этом «Мемориалу» рассказал гражданин России Гусейн Байсултанов, родственник некоторых пропавших.

Как рассказал Байсултанов, он живет в Стамбуле, а в Каир приехал примерно месяц назад на поиски своей двоюродной сестры Сакинат Байсултановой 1987 года рождения. Байсултанова — мать четырех детей — жила в Каире год и занималась малым предпринимательством.

По его словам, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру. Перед этим они расспрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, который воевал на стороне боевиков в Сирии. Присутствовавшая при этом сестра Сакинат Меседо потом заявляла, что ее избили и угрожали ей оружием

Он добавил, что Сакинат и детей увезли в неизвестном направлении. Примерно через 30–40 минут детей вернули в квартиру, но местонахождение женщины родственникам не сообщили.

По данным одного из египетских адвокатов, с которым связались ее родственники, к Сакинат приходили представители местной спецслужбы, которые таким образом пытаются выяснить местонахождение ее бывшего мужа.

24 апреля ночью неизвестном направлении были увезены свекровь и свекр Сакинат, четверо ее детей, Меседо с четырьмя детьми, а также еще шестеро их знакомых и земляков, среди которых двое детей, сообщил Байсултанов.

Родственники обратились в местную полицию, посольство России в Каире и правозащитные организации.

Как пишет русская служба «Би-би-си», Сакинат Байсултанова, по словам ее близких, в Египет переехала в 2017 году «для обучения детей религиозным знаниям» и несколько месяцев находилась в стране нелегально. До этого она в течение нескольких лет жила в Стамбуле. Там же в посольстве России она развелась со своим мужем Ахмедом Алигаджиевым — членом запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ».