Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В ведомстве также отметили, что число учеников из России в британских частных школах за последние два года сократилось почти на 40%.

«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — говорится в сообщении посольства.

В середине апреля Россотрудничество призвало российских студентов, которые учатся за рубежом в «недружественных» странах, вернуться на родину.

Отношения между двумя странами ухудшились после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Власти Великобритании возложили ответственность за случившееся на Россию. Все совместные с Британским советом образовательные программы в России также были приостановлены.