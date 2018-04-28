«Ведомости» сообщили о возможной смене главы управления внутренней политики Кремля

Главой управления по внутренней политике в администрации президента может стать замначальника структуры Александр Харичев. Об этом со ссылкой на два неназванных источника, близких к АП, и бывшего федерального чиновника сообщают «Ведомости».

По словам близкого к Кремлю источника и бывшего федерального чиновника, такое решение обсуждается. Харичев стал замглавы УВП в январе 2017 года и отвечает в нем за избирательные кампании. Его считают человеком, близким к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, который курирует внутреннюю политику, отмечают «Ведомости».

Источник газеты отверг связь между отставкой действующего главы управления по внутренней политике Андрея Ярина и публикацией обращения главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который обвинил чиновника в угрозах. При этом собеседник «Ведомостей» не уточнил, останется ли Ярин работать в администрации президента.

«После президентской кампании Харичев и Кириенко ушли в отпуск, и тогда начались сюжеты с Кемеровом, Подмосковьем — это не очень работает на Харичева, хотя не работает и на Ярина, а бьет по всем», — сказал собеседник издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу подтвердить информацию о встрече Путина с Кириенко и Харичевым заявил, что подобные сообщения не комментирует.