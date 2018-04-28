Баскетбольный ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в четвертьфинале Евролиги и вышел в «Финал четырех». Игра завершилась со счетом 88:89.
МЫ В ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ!!! ⚡️@Khimkibasket vs @cskabasket 88-89— CSKA Moscow (@cskabasket) April 27, 2018
📊@chiggins11 20pts, 4reb, 2a
Vorontsevich 15pts, 5 reb@SergioRodriguez 14pts, 2reb, 3a
Antonov 13reb, 4reb#CSKAbasket #RoadToBelgrade pic.twitter.com/XOZDKvBDDx
Серия завершилась на четвертом матче со счетом 3:1 в пользу армейцев.
Лидером по набранным очкам стал игрок «Химок» Алексей Швед — 36. На втором месте армеец Кори Хиггинс — 20.
Помимо ЦСКА в «Финал четырех» также пробился стамбульский «Фенербахче» и литовский «Жальгирис», в четырех матчах переигравшие соотвественно испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». Последний участник «Финала четырех» определится в паре «Панатинаикос» — «Реал Мадрид».
ЦСКА побеждал в розыгрыше Евролиги в 2006, 2008 и 2016 годах. За последние 16 лет клуб выходил в финал турнира 15 раз.