Баскетбольный ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в четвертьфинале Евролиги и вышел в «Финал четырех». Игра завершилась со счетом 88:89.

Серия завершилась на четвертом матче со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Лидером по набранным очкам стал игрок «Химок» Алексей Швед — 36. На втором месте армеец Кори Хиггинс — 20.

Помимо ЦСКА в «Финал четырех» также пробился стамбульский «Фенербахче» и литовский «Жальгирис», в четырех матчах переигравшие соотвественно испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». Последний участник «Финала четырех» определится в паре «Панатинаикос» — «Реал Мадрид».

ЦСКА побеждал в розыгрыше Евролиги в 2006, 2008 и 2016 годах. За последние 16 лет клуб выходил в финал турнира 15 раз.