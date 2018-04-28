В 2017 году число осужденных за терроризм в России выросло в два раза

В 2017 году число осужденных за терроризм выросло до 262 человек, что на 50% больше предыдущего года (167). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Верховного суда.

Речь идет о приговоренных по статьям о теракте, содействии терроризму, публичных призывах к террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации или сообщества, а также о прохождении обучения с целью участия в террористической деятельности. РБК подсчитал, что с 2013 году число осужденных по террористическим статьям выросло более чем в девять раз.

При этом число приговоренных за экстремистские и террористические преступления возросло на 20%, уточняет издание.

По статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК) было осуждено на 17% больше людей, чем в 2016 году, за пять лет число приговоров по этой статье выросло в 2,5 раза.

Осужденных за коррупционные преступления с прошлом году было на 19% меньше по сравнению с 2016 годом. Каждый десятый из 5,4 тысяч осужденных по статьям о коррупции — сотрудник правоохранительных органов.

Одна из самых массовых категорий преступления связанна с незаконным оборотом наркотиков, но число приговоров по ней год от года снижается. В 2017 году число осужденных за подобные преступления в целом сократилось примерно на 1% и составило 102 тыс. человек. В частности, на четверть меньше людей осудили за организацию и содержание притонов, снизилось и число приговоров за контрабанду наркотиков.

Однако число приговоров за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, выросло на 21%, а число приговоренных по самой массовой «наркотической» статье УК — 228-й (приобретение, хранение, перевозка) выросло на 0,5%.

Общее количество осужденных в 2017 году в России снизилось на 5,8%​ (до 697 тысяч человек).