В Qiwi рассказали о проблемах в работе из-за попыток блокировки Telegram

Российский платежный сервис Qiwi заявил, что из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram многие пользователи не могли зайти в свои аккаунты, передает Интерфакс.

«На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем идентификацию и безопасность входа для наших клиентов», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что специалисты Qiwi смогли решить проблему за ночь.

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram», – отметили в компании.

Компания выступила против неравенства и ограничений в интернете.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа сервиса передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Несмотря на действия ведомства доступ к мессенджеру до сих пор сохраняется.

Новые попытки заблокировать Telegram и IP-адреса Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России, приводят к массовым перебоям в работе интернет-сервисов в рунете.

На действия Роскомнадзора уже пожаловались «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте». Накануне к ведомству подали первый иск с требованием возместить убытки от блокировок.