В Санкт-Петербурге согласовали проведение Конопляного марша

Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение марша за декриминализацию марихуаны. Об этом сообщил организатор мероприятия, адвокат Аркадий Чаплыгин.

Проведение акции согласовали на территорию сада имени 30-летия Октября на проспекте Обуховской обороны. Целью акции заявлены гуманизация уголовного законодательства в отношении производителей и потребителей конопли, защита прав потребителей и развитие коноплеводства.

Как рассказал «Новой газете» Чаплыгин, организаторы были вынуждены переформатировать мероприятие.

«Невская районная администрация уже много лет идет навстречу требованиям гражданского общества. <…> Сейчас на нее оказывается колоссальное давление со стороны правоохранителей: люди в погонах не приемлют любое мнение, кроме своего. Совершенно не хочу, чтобы вместо адекватных чиновников в администрацию пришли какие-нибудь упыри. Поэтому мы отозвали уведомление о проведении шествия. Но шествие все равно состоится. Мы переформатируем его таким образом, чтобы ни одна из составных частей мероприятия не требовала согласования», – сообщил Чаплыгин.

По его словам, всем, кто придет на акцию в саду 30-летия Октября, будет предложено «провести шествие без политических целей - с шариками и цветами» в другом месте, куда все участники будут доставлены на автобусе.

Один из членов оргкомитета Конопляного марша в Санкт-Петербурге Михаил Блазович предположил, что согласование акции «может быть как-то связано с мероприятием Алексея Навального».

«На фоне его митинга, наше шествие уже не кажется чем-то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — сказал он.

Конопляный марш — это международная акция за легализацию марихуаны, которая проводится с 1999 года. В этом году состоится юбилейный 20-й марш.

Несогласованная акция сторонников Навального пройдет 5 мая. Она приурочена к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.