Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести индивидуальные санкции против граждан США в качестве ответа на ограничения, наложенные на российских граждан американским Минфином. Об этом премьер заявил в интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«На мой взгляд, в законопроекте об ответных мерах на санкции США обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица-резидента Соединенных Штатов Америки», – пояснил премьер.

Медведев также поддержал введение в России ответственности за исполнение американских санкций. По мнению премьера, антироссийские санкции США призваны разрушить общественно-политический строй России и нанести вред экономике и людям.

«Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности»,- отметил Дмитрий Медведев.

По его мнению России стоит поучиться у США жесткому прагматизму в защите своих экономических интересов.

«Американцы всегда так себя вели, они даже, выдвигая кому-то политические условия, максимально защищали свой рынок и пытались продвигать экономическую повестку дня», — сказал он.

Напомним, что депутаты рассмотрят законопроект об антисанкциях 15 мая. В документе, в частности, предлагается ввести запрет на импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию.

Ранее США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.