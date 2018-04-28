В Черкесске родственники умершего в больнице пациента пожаловались в ЕСПЧ на безнаказанность врачей

В Карачаево-Черкесии родственники умершего в больнице Дениса Тимченко обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека на нарушение ст. 2 Конвенции (право на жизнь) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Об этом «Новой газете» рассказал юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

«Отсутствие обвинительного приговора суда, прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующим признакам, лишило родственников Тимченко оснований для обращения за справедливой компенсацией в суд», — сказал Шолохов.

18 января 2013 года в Черкесске вызванная на дом к Денису Тимченко врач-терапевт выявила у него ОРВИ и назначила ему амбулаторное лечение. Состояние мужчины ухудшалось, и 21 января его на «скорой» доставили в Черкесскую городскую клиническую больницу. Там врачи установили Демченко диагноз «Острая двухсторонняя пневмония».

По словам родственников, несмотря на наличие у Дениса медицинского полиса, помощь ему начали оказывать только после покупки ими необходимых лекарств. На следующий день Тимченко перевели в реанимационное отделение, где 28 января он умер.

Лишь в марте 2014 года семья погибшего добилась возбуждения уголовного дела в отношении медработников по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Несмотря на выводы экспертов, выявивших нарушения практически на всех этапах оказания медпомощи Тимченко, в феврале 2015 года Следственный комитет прекратил уголовное дело.

Уголовное преследование врачей удалось возобновить, и летом 2016 года четырем медработникам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ. То есть между недостатками оказания медпомощи Тимченко и его смертью имелась причинно-следственная связь.

Однако Черкесский городской суд возвратил дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушением закона. А именно — что прокурор не мог отменить постановление о прекращении дела после истечения срока давности привлечения врачей к уголовной ответственности (составлявшего два года после трагедии). В результате уголовное дело было прекращено.

«Из-за малого срока давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ российские власти нарушили позитивные обязательства государства. Они включают в себя создание эффективной независимой судебной системы, обеспечивающей установление причины смерти пациентов в медицинских учреждениях и привлечение виновных к ответственности», — пояснил адвокат.

Родственники погибшего обжаловали решение СК в судебном порядке, но дело возобновлено не было. Тогда они направили жалобу в ЕСПЧ.