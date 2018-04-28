«Молодая гвардия Единой России» отказалась от акций против оппозиции 5 и 6 мая

Молодежное крыло партии власти «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) отказалось от идеи вывести свои «антимайданные отряды» на улицы Москвы 5 и 6 мая во время акций оппозиции. Об этом рассказал глава координационного совета движения Денис Давыдов, передает Русская служба Би-би-си.

«Мы не собираемся ни с кем бодаться на площадях. И на 5 и 6 мая у нас ничего не запланировано», — заявил он.

В «Единой России» также сообщили, что СМИ неверно интерпретировали слова Давыдова из беседы с «Дождем», когда тот заявил, что «Молодая гвардия» готовит отряды для противодействия оппозиции.

«Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы», — сказал неназванный источник, близкий к руководству партии.

О планах по созданию отрядов МГЕР в российских городах Давыдов заявил 18 апреля. По его словам, «Молодая гвардия» сформирует группы по 100−200 человек, которых обучит уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах. Они будут помогать проводить акции в поддержку власти и противостоять оппозиционерам, если те начнут «кидаться камнями».

5 мая акцию «Путин нам не царь», приуроченную к запланированной на 7 мая инаугурации президента, планирует провести Алексей Навальный.

6 мая акцию, посвященную прошедшим президентским выборам, проведет координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Акция должна пройти под лозунгами «За честные выборы!», «Даешь правительство народного доверия!» и «Грудинина в премьер-министры!».