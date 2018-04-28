В Иванове школьник ранил себя, исполняя в спектакле роль Отелло. Ему дали настоящий кинжал вместо бутафорского

В Иванове школьник, исполнявший роль Отелло, ранил себя кинжалом во время спектакля. Его госпитализировали, на данный момент он находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает, сообщает СК.

Как установило следствие, 23 апреля 16-летний школьник исполнял роль Отелло в школьном спектакле, который проходил в рамках «Шекспировских чтений». Школьник воткнул в себя кинжал и схватился за бок, из которого пошла кровь. Ему сразу же вызвали «скорую» и доставили в больницу.

Позднее выяснилось, что кинжал не был бутафорским. Его в качестве реквизита предложила учительница подростка. Местное управление Следственного комитет (СК) возбудило против нее уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.2 ст. 118 УК РФ).

Трагедия «Отелло, венецианский мавр» была написана английским драматургом Уильямом Шекспиром в начале XVII века. По сюжету пьесы, главный герой полководец Отелло становится жертвой заговора: он подозревает свою возлюбленную Дездемону в неверности. Из ревности Отелло убивает девушку. Позже он узнает, что его подозрения были напрасны и закалывает себя кинжалом.