Роскомнадзор разблокировал подсети зарубежных хостинг-провайдеров. Среди них 3 млн адресов Amazon

Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров после попытки ограничить доступ в России к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.

Как пишет «Медуза», из реестра запрещенных сайтов убраны две подсети облачного сервиса Amazon общим объемом около трех миллионов адресов.

Ведомство утверждает, что выяснило, какой конкретно подсетью пользуется Telegram для обхода блокировки. «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России.

Это вызвал массовые перебои в работе многих интернет-сервисов в Рунете. На действия ведомства уже пожаловались «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Накануне к Роскомнадзору подали первый иск с требованием возместить убытки. Несмотря на блокировки, Telegram до сих пор доступен российским пользователям.