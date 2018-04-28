Студенты МГУ и ВШЭ вышли на акцию «Живой щит» у главного здания университета против фан-зоны ЧМ-2018

У главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова прошла акция «Живой щит» против строительства фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018 в 300 метрах от жилых и учебных корпусов вуза, сообщает в телеграм-канале Инициативная группа МГУ.

Взявшись за руки, участники окружили «живым щитом» главное здание МГУ. Участник Инициативной группы Артем Егоров рассказал «Новой газете», что формат мероприятия был предложен студентами из Высшей школы экономики (ВШЭ), которые также захотели выразить солидарность.

Егоров отметил, что ранее попытки провести согласованную акцию оказывались безуспешными — студенты получали отказы из-за занятости выбранной площадки для проведения мероприятия. В связи с этим они решили выйти к главному зданию МГУ несогласованно. По словам студента, в акции приняли участие около 200 человек.

На месте проведения мероприятия присутствовали полицейские. Несколько раз они просили собравшихся разойтись, однако задерживать никого не стали. «Как мне кажется, «репрессии» решили оставить на более позднее время, так как даже после одиночных пикетов ко мне на утро приходили из центрального управления. Думаю, что это без внимания не оставят», — подчеркнул Егоров.

После акции некоторые студенты пожаловались на то, что им отключили интернет. Егоров рассказал, что обычно в здании интернет всегда стабильный, поэтому сейчас перебои выглядят подозрительно. Сообщается, что перед самой акцией в главное здание заходил наряд полиции.

Напомним, студенты МГУ выступают против создания фан-зоны на территории МГУ несколько месяцев. По их мнению, она будет мешать научной и учебной деятельности университета, повредит парку МГУ, который является памятником садово-паркового искусства, и экологии заказника «Воробьевы горы».

В начале апреля со студентами встретился вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Он пообещал, что фан-зона будет размещена не на территории МГУ, а рядом, и что она не помешает жизни университета. Однако окончательное решение о месте размещения фан-зоны и проведения «Фестиваля болельщиков» пока не принято.