В Госдуме предложили приравнять зарплаты сенаторов и депутатов к 35 тысячам рублей

В Государственную думу внесли законопроект, в котором предлагается приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по России, то есть к 35 тысячам рублей. Соответствующий законопроект зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента. Инициатором выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как пишет РИА Новости, автор законопроекта отмечает, что сейчас депутаты и сенаторы получают столько же, сколько и федеральные министры. Кроме того, в 2016 году их заработок в несколько раз превышал средний по стране.

Предлагается также отменить часть «необоснованных привилегий» чиновников по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению Миронова, таким образом получится «существенно сократить расходы на содержание» парламента.

Ранее правительство не поддержало это предложение, поскольку «повышенные зарплаты обусловлены природой их [депутатов] деятельности». В кабмине подчеркнули, что депутаты должны «полноценно и эффективно» участвовать в работе парламента, поскольку сейчас сложность и интенсивность их деятельности существенно возросла.

По информации РБК, средний доход депутатов Госдумы за 2017 год составил 23,5 млн рублей, увеличившись на 25,6%, а доход сенаторов вырос на 47% до 44 млн рублей. В марте Росстат сообщил, что средняя зарплата федерального чиновника в прошлом году составила 118 тысяч рублей в месяц.