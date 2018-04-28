МЧС опубликовало письмо арестованного в Кемерове начальника пожарного караула

Сибирский региональный центр МЧС России опубликовал письмо начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части Сергея Генина, которого арестовали по обвинению в халатности после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Генин поблагодарил всех за поддержку и рассказал о своем заключении: «У меня в принципе все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное».

Он добавил, что надеется на оправдании и скорое возвращение домой. «Мы делали все, что смогли и больше!» — говорится в сообщении пожарного.

Ранее «Ведомости» сообщили, что на 15.40 по Москве письмо исчезло с сайта регионального МЧС, однако его копия сохранилась в кэше Google. Позднее в 16.20 сообщение снова появилось в публикации пресс-центра.

13 апреля суд арестовал Сергея Генина до 11 июня по обвинению в халатности. По версии следствия, во время тушения пожара Генин проигнорировал указание очевидца о кратчайшему пути к кинозалу, где находилось больше всего посетителей торгового центра. В результате было упущено время на спасение людей.

Генин свою вину не признает. В МЧС после его задержания заявили, что он действовал по уставу пожарной охраны, нашел и спас пострадавшего. Кроме того, за Генина вступился глава МЧС Владимир Пучков.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».