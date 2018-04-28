Россия запретила въезд «враждебно настроенным» литовским гражданам в ответ на действия Вильнюса

Министерство иностранных дел (МИД) России внесло в черный список политиков, депутатов, а также других «враждебно настроенных граждан» Литвы в ответ на принятие Вильнюсом «акта Магнитского».

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе предупредили, что «стоп-лист» является открытым, и в него в любое время могут быть внесены новые лица. Чьи фамилии вошли в список, не уточняется.

Ранее в ноябре 2017 литовский сейм принял «акт Магнитского», запретивший въезд на территорию страны 49 гражданам России, которых Вильнюс уличил в нарушении прав человека и отмывании денег. Среди них оказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и другие.

Изначально «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года. Закон вводит персональные санкции (в частности, запрещает въезд в страну и блокирует финансовые активы в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению властей США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

«Списки Манитского» постоянно пополняются. Так, в декабре 2017 года США включили в него Кадырова, сына генпрокурора России Артема Чайку и дочь покойного президента Узбекистана Гульнару Каримову. Подобные правовые акты в отношении россиян существуют также в Великобритании, Канаде и Эстонии.