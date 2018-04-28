В Петрозаводске жители дома с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж» вышли на похороны Фемиды

В Петрозаводске жители дома, к которому примыкает незаконная торговая пристройка «Невский пассаж», вышли на акцию «Похороны Фемиды». Такое название они выбрали, потому что в этот же день исполнилось 4 года с момента, как вступило в силу решение суда о сносе пристройки — решение суда до сих пор не исполнено.

Фото: Сергей Маркелов

Люди обратились к главному судебному приставу России Дмитрию Аристову и главе Карелии Артуру Парфенчикову: «Когда же вы исполните решение суда о сносе злополучной пристройки? — спросил житель дома Михаил Гошкиев. — Уважаемый Артур Олегович, может вам хватит искать всякие надуманные доводы о невозможности сноса пристройки — нет таких причин. Даже бюро экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации дало категорическое заключение о том, что нет никаких препятствий, чтобы сносить пристройку».

Житель дома Роман Лабутин задал вопрос: «Соответствуют ли своим должностям господин Парфенчиков, который является гарантом конституции в Республике Карелия, и судебные приставы, которые занимаются этим вопросом? Я считаю, что эти люди занимают не свои места. Если они не могут исполнить решение суда и выполнить свои обязанности, значит им пора в отставку».

Пристройку «Невский пассаж» построили в 2010 году петрозаводские бизнесмены Игорь и Андрей Цмугуновы. Суд дважды выносил решение о сносе пристройки, бизнесмены дважды пытались его обжаловать. В апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил в силе решение городского суда в пользу жильцов дома с торговой пристройкой и обязал Цмугуновых ее разобрать. Решение суда до сих пор не исполнено.

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За четыре года жители дома устроили несколько акций одиночных пикетов, пытались с прорваться на крышу «Невского пассажа», устраивали голодовки и сдавали ветеранские медали. В последний раз голодовку объявил пенсионер и бывший судья Михаил Гошкиев, и ветераны Великой отечественной войны Владимир Дмецов и Николай Бакинов.

Последний живет с женой-инвалидом, а окна его квартиры выходят на крышу пристройки, из-за которой летом в квартире очень жарко. В 2014 году экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия показала, что концентрация фенола и формальдегида в квартире Бакинова превышает нормы: «Врачи сказали: «Меняйте жилье, иначе потеряете жену», — сказал ветеран, которому пришлось снимать квартиру.

Сергей Маркелов, специально для «Новой», Петрозаводск