В мэрию Москвы подали заявку на акцию «За свободный интернет» на фоне блокировки Telegram

Партия ПАРНАС подала заявку на проведение в Москве массовой акции «За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram, которого на территории России заблокировал Роскомнадзор. Организаторы подали уведомление в мэрию столицы, сообщили «Новой газете» в пресс-службе партии.

Мероприятие предварительно намечено на 13 мая. Участники пройдут от Лубянской площади до Славянской площади. В конце запланирован митинг. ПАРНАС заявил об участии в акции пяти тысяч человек.

Планируется, что участники выступят за отмену «пакета Яровой», который касается хранения сотовыми операторами переписки и звонков пользователей, и за прекращение государственного вмешательства в работу интернета. Кроме того, среди требований – расформировать Роскомнадзор, а также прекратить уголовное преследование в социальных сетях за публикации, репосты и лайки.

«Мы должны протестовать против этих действий властей, мы должны возобновить проведение массовых акций "За свободный интернет". Сегодня актуальность этого призыва высока как никогда», — заявил лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов.

Отмечается, что в организации марша и митинга примут участии партии «Гражданская инициатива», «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия», а также движение «Открытая Россия».

Ранее в августе прошлого года прошел второй марш за свободу интернета, в результате которого были задержаны 17 участников. Всего в акции приняли участие около 2 тысяч человек. Мероприятие было согласовано с властями. Первая акция состоялась в Москве 23 июля, в ходе которой участники потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Поводом для третьей акции стала блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram из-за отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.

Впоследствии ведомство заблокировало миллионы IP-адресов Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России. Это вызвал массовые перебои в работе многих интернет-сервисов в Рунете, в том числе «Яндекса», «Одноклассников» и «ВКонтакте». При этом Telegram до сих пор доступен российским пользователям.