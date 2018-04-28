Правящая партия Армении отказалась выдвинуть кандидата на пост премьер-министра

Республиканская партия Армении, занимающая большинство мест в парламенте (58 из 105), не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом заявил вице-спикер парламента и пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Решение было принято на встрече с бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном и временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном.

«Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение», – сообщил Шармазанов. По его словам, в стране изменилась политическая ситуация. В этих условиях Республиканская партия действует в интересах государства, отметил он.

Кроме того, об отказе выдвигать своего кандидата на пост премьера сообщила фракция «Процветающая Армения», у которой второе место по числу мест в парламенте (31 из 105). Члены партии намерены проголосовать на выборах за лидера оппозиции Никола Пашиняна: «Я вновь повторяю, мы поддержим кандидата народа. Это победа народа», – отметил председатель фракции Гагик Царукян.

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Напомним, в Армении несколько недель продолжаются протесты против официальных властей. Люди недовольны работой правящей партии и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, ставшего премьер-министром. Позднее под давлением уличных протестов он объявил об уходе с поста премьера и главы Республиканской партии.

И.о. премьер-министра стал его заместитель Карен Карапетян. После этого оппозиция выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на должность премьера. Для избрания на этот пост кандидату необходимо набрать 53 голоса депутатов.

25 апреля партия «Дашнакцутюн» объявила о выходе из политической коалиции с правящей Республиканской партией и потребовала избрать нового премьер-министра, который бы пользовался доверием народа. После этого в отставку подали несколько министров.