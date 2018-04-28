Власти Москвы запретили митинг Навального 5 мая

Мэрия Москвы не согласовала акцию оппозиционера Алексея Навального «Путин нам не царь», намеченную на 5 мая. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается», — написал Навальный.

В документе Департамента Москвы, который прикрепил политик к своему сообщению, говорится, что «организатор не вправе проводить публичные мероприятия», поскольку он отказался от предложенного властями столицы места для проведения митинга.

Акция «Путин нам не царь» приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Оппозиционеры планировали устроить шествие на Тверской улице и митинг на Манежной площади.

Однако власти не согласовали место акции, объяснив решение загруженностью центра города в преддверии Дня Победы. В качестве альтернативы они предложили провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, но в этот раз с решением не согласился сам Навальный.