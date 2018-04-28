Игорь Ротенберг в два раза снизил долю в Тульском патронном заводе из-за санкций США

Предприниматель Игорь Ротенберг в два раза снизил долю в Тульском патронном заводе после включения в санкционный список Минфина США – с 40,04% до 20,23%, говорится официальных документах на сайте компании.

Менеджер предприятия рассказал «Ведомостям», что сделка связана с американскими санкциями, введенными в отношении Ротенберга. Выход бизнесмена из капитала позволит предприятию поставлять патроны в третьи страны.

ОАО «Тульский патронный завод» производит гражданские патроны для тренировочной стрельбы, самообороны, занятий спортом и охотой. Их поставляют в страны Северной и Южной Америки, Европейский союз, Австралию, Ближний Восток и страны СНГ, отмечается на сайте. Доля экспорта в общем объеме производства предприятия составляет около 50%.

Как пишет издание, Ротенберг стал акционером завода в прошлом году, он купил 46,17% акций. В конце 2017 года его доля выросла до 47,03%.

Напомним, 6 апреля Игорь Ротенберг попал в список американских санкций. Вместе с ним под ограничения попали десятки россиян и российские компании. В их числе подконтрольные предпринимателю Олегу Дерипаске En+ и «Русал», директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, Сулейман Керимов и другие.

Бизнесмен Игорь Ротенберг является председателем совета директоров акционерного общества «ЭнПиВи Инжиниринг». Он занимает 95-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes с доходом в 1100 миллионов долларов в год.