Павел Дуров предупредил о сбое в работе Telegram по техническим причинам

обновление В официальном твиттере Telegram сообщается, что серверы пострадали из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама. В данный момент ведутся восстановительные работы.

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о временном сбое в работе мессенджера в течение нескольких ближайших часов.

Причина — серьезный перегрев в одном из серверов мессенджера. В связи с этим у части европейских пользователей возникнут проблемы с подключением. Дуров принес извининения за неудобства и заверил, что проблема решается.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) April 28, 2018

По данным сайта Downdetector, жалобы на сбой в работе Telegram стали поступать около 3:00 по Москве. 72% пользователей сообщили о проблемах с подключением, 27% — о том, что не могут отправить сообщения. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Киева, Лондона, Тегерана и Рима.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей.

Впоследствии ведомство заблокировало миллионы IP-адресов Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft, которые мессенджер использует для обхода блокировки в России. Это вызвал массовые перебои в работе многих интернет-сервисов в Рунете, в том числе «Яндекса», «Одноклассников» и «ВКонтакте». При этом Telegram до сих пор доступен российским пользователям.