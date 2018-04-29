Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон в мае

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину закрыть крупнейший испытательный ядерный полигон Пунгери в мае. На закрытие пригласят американских и южнокорейских экспертов и журналистов, пишет «Би-би-си».

Ким Чен Ын считает, что в развитии ядерной программы больше нет необходимости, если власти США «обещают прекратить войну и не нападать». По его словам, Северная Корея не намерена в дальнейшем испытывать трудности из-за санкций. Сообщается, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся для переговоров в «ближайшие три-четыре недели».

Кроме того, корейские лидеры договорились уравнять время на полуострове: сейчас время в Пхеньяне отстает на полчаса от Сеула.

Ранее 27 апреля главы Северной и Южной Кореи впервые встретились за 11 лет. Они подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры также заявили о планах подписать мирный договор, которого не было с 1953 года — с момента окончания войны между государствами. Историческая встреча прошла на границе двух стран с южнокорейской стороны.

На самммите лидеры двух Корей договорились о прекращении пропагандистского вещания, сокращении вооружений, соединении железных дорог и автомагистралей в единой транспортную систему. Кроме того, будут воссоединены семьи, которых разделила война.

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Напомним, на полигоне Пунгери проводятся ядерные испытания с 2006 года. Всех их было шесть, последнее из которых состоялось в 2017 году. Тогда Пхеньян заявил об «успешном» испытании водородной бомбы.