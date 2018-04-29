The Sunday Times узнала о вмешательстве российских ботов в британские выборы

Около 6500 российских аккаунтов в социальной сети Twitter были созданы для поддержки лидера Лейбористской партии Джереми Корбина на прошлогодних парламентских выборах в Великобритании, следует из расследования The Sunday Times.

Многие из аккаунтов были идентифицированы как интернет-боты, которые маскировались под женскими английскими именами. Как пишет газета, они «бомбардировали» общественность политическими сообщениями.

Согласно данным расследования, примерно 9 из 10 публикаций в твиттере продвигали кампанию лейбористов либо враждебно отзывались о Консервативной партии, лидером которой является премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причем 80% аккаунтов, как выяснили журналисты, были созданы за несколько недель до голосования.

Сотрудники университета Суонси, вместе с которыми проводила расследование The Sunday Times, призвали Twitter провести проверку российского вмешательства в британские выборы. По их словам, обнаруженные боты являются лишь «верхушкой айсберга».

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборный процесс с использованием социальных сетей и путем хакерских атак. С такими заявлением выступали власти США и Франции.

Напомним, 8 июня 2017 года в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Мэй пояснила внеочередность их проведения необходимостью в стабильном и сильном руководстве для страны после выхода из Евросоюза. По результатам голосования, Великобритания получила «подвешенный» парламент: партия консерваторов во главе с премьер-министром не смогла набрать необходимого для абсолютного большинства количества голосов.