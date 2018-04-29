В Ереване возобновились протесты оппозиции

В Ереване возобновились акции протестующих. Демонстранты перекрыли проезд к площади Республики, прилегающие к ней улицы заблокированы, передает РИА Новости.

Сотни оппозиционеров блокируют движение, некоторые ездят по площади на автомобилях и сигналят. В центре города наблюдают полицейские, однако они не препятствуют протестующим.

Как пишет агентство, шествие демонстрантов началось от станции метро «Еритасардакан» («Молодежная»). Среди участников акции было много студентов, впереди колонны шли протестующие в белых халатах. Участники скандировали лозунги против правяшей Республиканской партии Армении.

Предположительно, шествие завершится на площади Франции, оно закончится митингом протестующих. К ним присоединится лидер оппозиции Никол Пашинян.

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Напомним, в Армении несколько недель продолжаются протесты против официальных властей. Люди недовольны работой правящей партии и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, ставшего премьер-министром. Позднее под давлением уличных протестов он объявил об уходе с поста премьера и главы Республиканской партии.

И.о. премьер-министра стал его заместитель Карен Карапетян. После этого оппозиция выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на должность премьера. Для избрания на этот пост кандидату необходимо набрать 53 голоса депутатов.

Правящая Республиканская партия Армении и вторая по количеству мест в парламенте фракция «Процветающая Армения» заявили о том, что не намерены выдвигать своеого кандидата на пост премьер-министра.