Ухтинское общежитие перевели на «казарменный режим»: студентов заставили мыть туалеты, им запретили пользоваться техникой

Директор Ухтинского промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ Василий Завьялов подписал указ о переводе студенческого общежития на «казарменный режим» в целях профилактики правонарушений. Он запретил учащимся пользоваться электроприборами и есть в комнатах, рассказали радиостанции «Говорит Москва» студенты колледжа, которые живут в этом общежитии.

Один из студентов сообщил, что руководство отобрало у учащихся компьютеры, ноутбуки, холодильники, телевизоры, фены и даже дезодоранты, поскольку эти предметы легковоспламеняющиеся.

Завьялов добавил, что не вернет студентами ноутбуки, поскольку они используют их, «чтобы играться, а не учиться». На вопрос, как учащиеся должны писать дипломную работу, директор ответил: «Молча, скрипя ушами».

Сообщается, что в здании общежития на втором и пятом этажах снесли двери, после чего студентам пришлось переселяться. Им разрешили оставить в комнатах лишь кровать, тумбочку и стул. Кроме того, студенты не могут есть в комнате – теперь это разрешено только в специальных помещениях.

«Еще всякие приказы были, что верхнюю одежду до конца учебного дня не выдавать, в общагу не пускать, пусть записку пишут преподаватели о том, что у вас закончились пары. Даже на обед не пускали, даже за пять минут до начала обеда. Все стояли на улице и ждали», – рассказал студент.

Кроме того, в качестве наказания их заставляли вставать в одно и то же время, а также мыть туалеты: «По утрам ходили будили, орали на этаже у девочек: «Рота подъем!», и не важно к первой или ко второй тебе паре. Стучались, чуть ли не выламывая двери, пока не откроешь. Еще помню была акция «чистый туалет». Типа все грязнули: и девочки, и все, драили туалеты в общаге. Хотя это должны делать уборщицы».

Изменения в режиме работы студенческого общежития начались после того, как 10 апреля в здании произошел пожар из-за неосторожного обращения студента с огнем. В результате инцидента никто не пострадал. После этого общежитие стало «казарменным». Завьялов также подписал указ о создании инженерно-кадетского батальона. Всем несогласным с действиями руководства директор предложил отчислиться или снимать квартиру.