Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов проект о здоровье для ЛГБТ «Парни ПЛЮС»

Роскомнадзор внесет в реестр запрещенных сайтов проект «Парни ПЛЮС», на котором пишут о здоровье для представителей ЛГБТ-сообщества.

На сайте проекта сказано, что ведомство заблокирует его, поскольку на нем размещена информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории России». При этом не отмечается, в каком конкретном материале «Парни ПЛЮС» «отрицаются семейные ценности», и что под этим подразумевается.

Решение о блокировке вынес Бурлинский районный суд Алтайского края 26 января, однако портал узнал о нем только сейчас, соответственно пропустив сроки для подачи апелляции.

Проект «Парни ПЛЮС» запустили работники общественных организаций в 2008 году. Главная цель сайта – рассказать о сексуальном здоровье и семейных отношениях ЛГБТ, а также проинформировать о ситуации с ВИЧ в России.

Ранее в марте Роскомнадзор заблокировал сайт Gay.ru за «гомопропаганду». В уведомлении ведомства говорилась, что информация распространялась на несовершеннолетних детей. При этом в шапке сайте было обозначение, что ресурс предназначен только для совершеннолетних.