Лондонский театр поставит спектакль об отравлении экс-агента ФСБ Александра Литвиненко

Лондонский театр Old Vic поставит спектакль о смерти бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Великобритании 12 лет назад, сообщает The Guardian.

Спектакль будет поставлен по пьесе драматурга Люси Преббл. Она взяла за основу книгу журналиста Люка Хардинга «Очень дорогой яд», опубликованную в 2016 году. Прочитав ее, Преббл решила, что хочет сделать спектакль, чтобы он был похож на «историю нашего времени».

Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко был арестован в 1999 в Москве по обвинению в превышении полномочий. В зале суда его оправдали, однако представители ФСБ сразу же арестовали его по другому уголовному делу.

В 2000 году преследование было прекращено за отсутствием состава преступления, но в тот же день на него завели третье дело. Литвиненко отпустили под подписку о невыезде, после чего он бежал в Великобританию, где получил политическое убежище.

В 2006 году Литвиненко скончался в Лондоне. Экспертиза нашла в его организме радиоактивный полоний. Великобритания считает, что к смерти агента ФСБ причастны бывший офицер КГБ, ныне депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.