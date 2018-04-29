Новая газета

Во время рейса бортпроводница назвала Калининград Кенигсбергом. «Аэрофлот» решил ее уволить

Общество

 

Авиакомпания «Аэрофлот» уволит бортпроводницу, которая во время рейса назвала Калиниград Кенигсбергом, говорится в официальном твиттере.

Во время полета на борту было объявлено по-русски, что самолет выполняет рейс из Москвы в Калиниград, а затем на английском языке – из Москвы в Кенигсберг. На это обратил внимание журналист и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, летевший тем рейсом. Он отметил, что сообщение было зачитано мужским голосом.

В ответ на сообщение Третьякова компания «Аэрофлот» сообщила, что провела проверку, опросив еще нескольких пассажиров, и выяснила, что некорректную информацию произнесла старший бортпроводник. Компания приняла решение ее уволить.

Третьяков отметил, что никого не просил наказывать, однако в случае, если бортпроводница с иском к бывшему работодателю, то он готов подтвердить свои слова в суде.

С 1773 по 1945 год Кенигсберг был административным центром Восточной Пруссии. После окончания Второй мировой войны город был передан под юрисдикцию СССР и переименован в Калининград.

Теги:
авиакомпании, самолеты, аэрофлот, калининград
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