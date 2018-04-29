Во время рейса бортпроводница назвала Калининград Кенигсбергом. «Аэрофлот» решил ее уволить

Авиакомпания «Аэрофлот» уволит бортпроводницу, которая во время рейса назвала Калиниград Кенигсбергом, говорится в официальном твиттере.

Во время полета на борту было объявлено по-русски, что самолет выполняет рейс из Москвы в Калиниград, а затем на английском языке – из Москвы в Кенигсберг. На это обратил внимание журналист и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, летевший тем рейсом. Он отметил, что сообщение было зачитано мужским голосом.

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД — Аэрофлот (@aeroflot) April 28, 2018

В ответ на сообщение Третьякова компания «Аэрофлот» сообщила, что провела проверку, опросив еще нескольких пассажиров, и выяснила, что некорректную информацию произнесла старший бортпроводник. Компания приняла решение ее уволить.

Третьяков отметил, что никого не просил наказывать, однако в случае, если бортпроводница с иском к бывшему работодателю, то он готов подтвердить свои слова в суде.

С 1773 по 1945 год Кенигсберг был административным центром Восточной Пруссии. После окончания Второй мировой войны город был передан под юрисдикцию СССР и переименован в Калининград.