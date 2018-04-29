В Ираке приговорили к пожизненному сроку 19 россиянок
В Ираке к пожизненному заключению приговорили 19 россиянок, сообщает AFP и ряд местных СМИ.
Их обвинили в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Более подробная информация пока не приводится.
#BREAKING Iraq sentences 19 Russian women to life for joining IS: judiciary— AFP news agency (@AFP) April 29, 2018
Ранее в апреле суд Ирака приговорил к пожизненному срок двух россиянок из Дагестана: Эльвиру Беремову 1997 года рождения и Алису Исмаилову 1992 года рождения, которых признали виновными не только по статье о терроризме, но и по статье о незаконном пересечении границы. Сообщается, что у них есть малолетние дети.
В то же время было вынесено решение относительно еще пятерых иностранок: гражданка Франции также получила пожизненный срок, а трех женщин из Азербайджана и одну из Киргизии приговорили к смертной казни.
Всего, по информации Министерства иностранных дел России, в иракских тюрьмах находится от 50 до 70 россиянок.