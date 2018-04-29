На востоке Афганистана прогремел взрыв. Есть раненые

В городе Джелалабад в Афганистане у центра регистрации избирателей произошел взрыв. В результате пострадали не менее шести человек, сообщает Tolo News со ссылкой на официальные источники.

«В результате взрыва был ранен ребенок, женщина, полицейский и трое мужчин», – передает издание. По словам очевидцев, ранения получили минимум 13 человек. Сообщается, что взрывчатые вещества были помещены на мотоцикл и приведены в действие недалеко от мечети.

Ранее днем министерство внутренних дел Афганистана отчиталось о ликвидации 466 террористов за прошедшую неделю. Всего было проведено 105 антитеррористических операци, в ходе которых изъяли 20 видов оружия, 90 бомб и боеприпасы.

Tolo News отмечает, что с 14 апреля в Афганистане прозишло шесть атак. 22 апреля произошло два взрыва рядом с центрами регистрации в столичном городе Кабуле и в провинции Баглан: в результате первого погибли не менее 60 человек, 129 получили ранения; второго – убиты пять человек, шестеро пострадали.

Напомним, 14 апреля началась регистрация избирателей на совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана, которые пройдут в октябре 2018 года. Президент Ашраф Гани предложил сторонникам террористической организации «Талибан» (запрещена в России) мирно поучаствовать в политическом процессе, однако талибы ответили отказом. Они назвали выборы «постановочным мероприятием» и призвали афганцев не участвовать в них.