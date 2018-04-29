Жители Ярославля вышли на митинг против ввоза мусора из Москвы

В ярославском районе Брагино прошел митинг против ввоза в Ярославскую область мусора из Москвы. На акции пришло около 500 человек, сообщила Интерфаксу общественный активист Елена Лекиашвили.

«Мне нужен чистый воздух!», «Московскому мусору нет», «Убери свой город от московского мусора», – с такими плакатами вышли жители Ярославля. Перед ними выступили экологи, общественные деятели и активисты. Волонтеры раздавали листовки о ситуации в Волоколамске и о том, что может произойти с Ярославлем после ввоза отходов из Москвы.

Кроме того, участники митинга также зачитали резолюцию с требованием запретить ввоз столичного мусора.

Ранее стало известно, что власти региона согласились на ввоз мусора из Москвы на полигон «Скоково» до конца 2018 года. Правительство заверило, что объем ввозимых отходов не будет превышать 320 тонн в сутки.

Напомним, ситуация в Волокламске обострилась в марте после того, как на мусорном полигоне «Ядрово »был зафиксирован выброс свалочного газа. Концентрация сероводорода и оксида азота превысила предельно допустимую норму. Тогда же в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон. Референдум по закрытию назначили на 17 июня.

Против ввоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» выступают жители Коломны. Они жалуются на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. В апреле акции против мусорных свалок прошли также в Балашихе, Дмитрове, Клину, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.