ФСБ в Нижнем Новгороде заподозрила трех студентов из Африки в незаконной миссионерской деятельности

В Нижнем Новгороде трех студентов из Намибии, Малави и Кот д'Ивуара заподозрили в незаконной миссионерской деятельности после приглашения в протестантскую церковь «Посольство Иисуса». Об этом говорится документе регионального Управления ФСБ, который оказался в распоряжении «Дождя».

В нем сказано, что четверо студентов из Африки Дэвид Дебора Кангенге, Мзенгереза Тингавена и Чилеше Маурин (уехала из России по окончании обучения в 2017 году) из Нижегородской государственной медицинской академии (НГМА), а также Кпата Евилафо Адель Оливия Ромуальд из Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина получили приглашение на религиозное мероприятие «инкаунтер» – рассуждение о любви, вере и мечте на основании Библии. После «Посольство Иисуса» опубликовало видео, в котором студенты рассказывают о том, как оно на них повлияло. Сейчас запись удалена.

В ФСБ считают, что студенты, воспользовавшись студенческими визами, приехали в Россию «с целью занятия профессиональной религиозной деятельностью» от имени организации, которая не предоставила документы, разрешающие религиозную деятельность.

Как рассказал «Дождю» юрист Владимир Малинин, представляющий интересы церкви, на организацию составили два протокола об административном правонарушении по частям 3 и 4 статьи 5.26 КоАП («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»). Кроме того, ее оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Двое упоминаемых студентов рассказали, что о проверках ФСБ не слышали и миссионерством не занимаются. Еще до двоих дозвониться не удалось. Защита будет настаивать на том, что участие африканских студентов в мероприятии церкви нельзя назвать миссионерской деятельностью.

Ранее суд Нижнего Новгорода решил депортировать из России за незаконную миссионерскую деятельность другую студентку из Африки Кудзай Нямаребву, которая также посещала мероприятия «Посольства Иисуса». Поводом стали репосты двух видеозаписей: на первой поет хор иностранных студентов, на второй присутствует сама Нямаребву. Студентке разрешили остаться до конца июня, чтобы завершить учебу.