Пашиняна официально выдвинули на пост премьер-министра Армении

Лидера протестов в Армении, главу партии «Елк» Никола Пашиняна официально утверждили кандидатом на пост-премьер-министра страны, сообщил журналистам член фракции Эдмон Марукян, передает Интерфакс.

Пашинян заявил, что в случае избрания на этот пост он в первую очередь начнет подготовку к внеочередным парламентским выборам — «законным, честным и справедливым».

Ранее Пашинян говорил: если я не стану премьером, на этот пост не изберут никого. Также он говорил, что готов стать премьером Армении, если народ «возложит на него ответственность».

Для избрания премьер-министра в парламенте необходимо набрать 53 голоса. В настоящее время у правящей Республиканской партии 58 мест, у оппозиционной «Елк» — девять. 1 мая состоится специальное заседание Национального собрания Армении, на котором будет обсуждаться вопрос о выборах нового премьер-министра страны.

В Армении с середины апреля идут уличные протесты, которые возглавляет Пашинян. В результате бывший президент страны Серж Саргинян освободил кресло премьер-министра страны и кресло главы Республиканской партии. Правительство было отправлено в отставку.