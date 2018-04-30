СМИ узнали о взрывах на базах армии Сирии в Алеппо и Хаме

Ряд СМИ (телеканалы Sky News Arabia и Al-Arabiya, агентство SANA) сообщили о серии взрывов, которые произошли в ночь на 30 апреля в районе баз правительства Сирии в Алеппо и Хаме.

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (базируется в Лондоне) заявила Al-Arabiya, что в результате этих взрывов погибли 26 человек, в их числе иранские военные. У Sky News Arabia другие данные: источник сообщил, что жертвами стали 40 человек, в том числе 18 иранских военных.

По данным Al-Arabiya, по базам нанесли ракетный удар. В результате начался пожар на складе с боеприпасами, он сопровождался мощными взрывами. РИА Новости от источника в правоохранительных органах узнало, что целями ракетных ударов были склады с оружием. Собеседник подтвердил, что на оружейном складе в Хаме возник сильный пожар.

Пока никто не взял на себя ответственность за ракетный удар. По данным Sky News Arabia, за атакой стоит Израиль. Израильская армия отказалась от комментариев. «Мы отказываемся от комментариев», — заявили РИА Новости в пресс-службе.

ТАСС передает, что командир шиитских бойцов, сражающихся на стороне сирийской армии, в интервью телеканалу Al Mayadeen опроверг ракетный удар по базе проиранских формирований «Фатимиюн» в окрестностях города Алеппо на севере Сирии.

17 апреля СМИ узнали о ракетных ударах по авиабазе сирийских правительственных сил вблизи Дамаска и аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Тогда израильская армия ткже отказалась от комментариев, а в Пентагоне заявили, что не имеют отношения к обстрелу.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем сирийским объектам, которые, предположительно, связаны с сирийской программой по созданию химического оружия. Атака стала ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Восточная Гута, в проведении которой страны Европы и США обвиняют президента Башара Асада. После атаки российские военные заявили, что сирийские ПВО перехватили большинство ракет, американцы это отрицают.