Глава МВД Великобритании ушла в отставку после «миграционного скандала»

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала отставку после обвинений в составлении планов по высылке мигрантов, сообщает BBC News.

В прошении об отставке Радд взяла на себя всю ответственность за произошедшее. Она призналась, что «нечаянно ввела в заблуждение» членов парламента относительно плана с целевыми показателями по высылке мигрантов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку Радд. Она отметила, что уверена в том, что Радд действовала из благих побуждений и понимает ее решение подать в отставку. Ожидается, что имя преемника Радд будет объявлено в ближайшее время.

На прошлой неделе министерство внутренних дел Великобритании оказалось в центре скандала. Британские СМИ сообщили, что у ведомства есть «целевые показатели» по высылке нелегальных мигрантов.

29 апреля The Guardian опубликовала письмо Радд, адресованное Терезе Мэй, в котором она описывала «амбициозную, но достижимую цель» выслать из страны в будущем на 10% больше нелегальных мигрантов.

Британская оппозиция выступила с критикой Радд и потребовала ее отставки. Сначала Радд заявила, что у ее ведомства не было никаких планов по числу депортированных, а затем сообщила, что такие документы существовали, но она о них не знала. Она принесла свои извинения за это и пообещала, что постарается сделать миграционную политику Британии «справедливой и гуманной».

Скандал вокруг МВД Великобритании был связан с выходцами из Африки и с Карибских островов (поколением Виндраш), которые живут в Великобритании с 1948 года — их пригласили в страну на работу после окончания Второй мировой войны.

В 1971 году этим людям законодательно разрешили бессрочно остаться в Великобритании, однако в 2012 году был принят закон, который признавал часть из них нелегальными мигрантами, из-за чего им стала грозить депортация. Во время принятия этого закона МВД страны возглавляла Тереза Мэй.